Counter-Strike - Die Geschichte von Dust 2

Die wohl populärste Multiplayer-Map aller Zeiten ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Dust 2, die ewige Nummer eins in Counter-Strike. Obwohl die Karte im neuesten Teil Counter-Strike: Global Offensive kürzlich auf die Reserve-Bank versetzt wurde, genießt sie weiterhin größte Beliebtheit.

Doch wie wurde die CS-Map so groß, wie sie heute ist? Was macht die Karte so besonders? Was ist der Reiz an Dust 2?

In diesem Video erzählt YouTuber WarOwl die Geschichte dieser sagenhaften Map.

