Dieser Trailer kündigt das Eleague Major in CS:GO an. Weitere Details zur Weltmeisterschaft im Taktik-Shooter Counter-Strike: Global Offensive findet ihr in der News-Story zum Thema. Im Video seht ihr unter anderem Zusammenschnitte von bisherigen CS:GO-Events und eSports-Turnieren sowie vorherigen Major-Spielen und Szenen aus der hauseigenen Eleague.

Infos zu Counter-Strike: Global Offensive

