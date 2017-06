Counter-Strike: Global Offensive - Bann wegen sexueller Belästigung

In der heutigen Ausgabe der PlayNation-News sprechen wir über einen Skandal im CS:GO-Universum, Battlefield 1 und neue Möglichkeiten der Verfilmung von Games durch jetzt freigegebene Lizenzen.

Counter-Strike: Global Offensive erlangte in den letzten Tagen ungewollte Aufmerksamkeit, denn die ESEA bannte nun einen Semi-Profi für 1000 Jahre, weil sich dieser in Chats in unangemessener Weise einer Minderjährigen gegenüber verhalten hatte. „Einige würden es Vergewaltigung nennen, doch wir beide wissen doch, dass du es willst“, hieß es da beispielsweise.

Im Video erfahrt ihr von Ben und Dennis zudem, was das gestern erschienene Winter-Update von Battlefield 1 für Neuerungen mit sich bringt. Außerdem spekulieren wir, welche Games nach den von Take-Two freigegeben Lizenzen ab jetzt wohl verfilmt werden könnten.

Infos zu Counter-Strike: Global Offensive

