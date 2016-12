Seit heute ist Chase: Cold Case Investigations ~Distant Memories~ im eShop für den Nintendo 3DS erhältlich. Die Visual Novel von Arc System Works ein geistiger Nachfolger zu den beiden DS-Spielen Hotel Dusk: Room 215 und Last Window: The Secret of Cape West, an der Entwicklung waren nicht nur Director Taisuke Kanasaki, sondern auch zahlreiche weitere ehemalige Mitarbeiter des Studios Cing beteiligt. In der Rolle der Ermittler Shounosuke Nanase und Koto Amekura müsst ihr einen fünf Jahre alten Mordfall aufklären. Dazu sucht ihr nach Beweisen und befragt Verdächtige, ähnlich wie in der Ace Attorney-Serie.

Chase: Cold Case Investigations ~Distant Memories~ kostet regulär 5,99 Euro. Auf My Nintendo könnt ihr einen 20%-Rabattcode gegen 20 Goldmünzen eintauschen, mit der ihr die Visual Novel für 4,79 Euro kaufen könnt. Noch bis zum 28. Oktober ist diese Prämie als Belohnung über My Nintendo erhältlich, der dadurch erhaltene Rabattcode kann bis zum 1. November im eShop eingelöst werden. Wie schon Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice ist auch Chase: Cold Case Investigations ~Distant Memories~ nur in englischer Sprache lokalisiert worden, es wird keine deutschen Texte in dem Spiel geben.

Infos zu Chase: Cold Case Investigations ~Distant Memories~