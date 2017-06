Cars 3: Driven to Win - Neues Rennspiel angekündigt

Warner Bros. Interactive Entertainment hat bereits im Januar das im letzten Jahr geschlossene Entwicklerstudio Avalanche Software reaktiviert, um ein neues Spiel zu entwickeln. Zuletzt arbeitete das Team an Disney Infinity, das aufgrund der großen Konkurrenz und der schlechten finanziellen Lage jedoch eingestellt wurde und das Ende für den Entwickler bedeutete.

In Kooperation mit Disney wird das Team jetzt aber an Cars 3: Driven to Win arbeiten. Der Fun-Racer richtet sich offenbar an das jüngere Publikum, das nach dem Film so noch mehr Zeit mit den bekannten Helden verbringen kann. Einen ersten Einblick bekommt ihr im untenstehenden Ankündigungs-Trailer!

Cars 3: Driven to Win erscheint passend zum Kinostart von Cars 3 am 28. September für PlayStation 4, PlayStation 3, Nintendo Switch, Wii U, Xbox 360 und Xbox One.

Infos zu Cars 3: Driven to Win

Siehe auch: Ankündigung