Captain Toad: Treasure Tracker - Demo für Nintendo Switch und 3DS veröffentlicht

Was als Minispiel in Super Mario 3D World anfing, wurde schließlich in Captain Toad: Treasure Tracker zu einem vollwertigen Spiel für die Wii U. Darin müsst ihr mit Captain Toad kleine Labyrinthe erforschen und Schätze einsammeln. Wegen seines Rucksacks kann Captain Toad jedoch keinen Zentimeter springen. Im Frühjahr wurden außerdem Umsetzungen für Nintendo Switch und 3DS angekündigt, die am 13. Juli erscheinen werden. Mit den heute im eShop veröffentlichten Demo-Versionen könnt ihr euch schon vorab ein Bild von den beiden Versionen machen. Im Vergleich zur Wii U-Version warten neue Levels auf euch, angelehnt an Super Mario Odyssey. Exklusiv in der Version für Nintendo Switch wird es einen Koop-Modus für zwei Spieler geben.