Vor ein paar Wochen gab es einen Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund. Anstatt aber den zuständigen Ermittlern die Suche nach den Gründen zu überlassen, unterstellten manche Medienvertreter nun eine Verbindung zu GTA 5. Schließlich könne man in dem Spiel auch durch Attentate den Aktienmarkt manipulieren, was ja auch das Ziel des Täters gewesen sei, so die Argumentation. Im Video sagen euch Ben und Dennis, warum die Behauptungen nicht mehr als heiße Luft sind.

Das war in dieser Woche noch wichtig

Außerdem: Die Entwicklungsarbeiten an einer Red Dead Redemption-Mod für GTA 5 wurden auf Bitten von Rockstar Games eingestellt, Call of Duty WW2 wird heute im Live-Stream enthüllt und Outlast 2 ist endlich da! Alle Infos findet ihr wie gewohnt im Video. Ab 19 Uhr erscheint der Live-Stream natürlich auch auf unserer Seite und ihr werdet wie gewohnt Stück für Stück mit allen relevanten Informationen rund um den neuesten Call of Duty-Ableger versorgt.

