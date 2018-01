Der Shooter Call of Duty: WW2 von Activision und Sledgehammer Games wird am 30. Januar 2018 mit "The Resistance" die erste Erweiterung für die PlayStation 4 spendiert bekommen. Der DLC enthält neben dem neuen Zombie-Kapitel, drei frische Mehrspieler-Karten sowie eine Karte für den Kriegsmodus.

PC- und Xbox One-Spieler müssen sich hingegen noch einen Monat länger gedulden. Den entsprechenden neuen Trailer mit dem Titel "The Darkest Shore" haben wir für euch oberhalb dieser Zeilen eingebunden.

Call of Duty WW2 Activision über die geringere Anzahl der Modi