Call of Duty WW2 - Szenen aus der Singleplayer-Kampagne

Im Rahmen der Enthüllung von Call of Duty WW2 zeigten Sledgehammer Games und Activision das erste Video zum kommenden Militär-Shooter. Zu sehen sind dabei Szenen aus dem Spiel. Die Grafik entspricht der PlayStation 4-Version des Titels und wurde im Trailer nach eigenen Angaben nicht verschönert.

Mit Call of Duty WW2 wollen die Entwickler der CoD-Reihe wieder zurück zu ihren Wurzeln finden und einen Shooter im Setting des Zweiten Weltkrieges auf den Markt bringen. In der Singleplayer-Kampagne übernehmen wir daher die Rolle eines US-Soldaten, der in Europa als Teil der Allierten gegen das Dritte Reich kämpft.

Mehr News zu Call of Duty WW2 wurden während des Premieren-Livestreams bekannt.

Infos zu Call of Duty WW2

Siehe auch: Call of Duty WW2