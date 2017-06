Call of Duty WW2 - Premieren-Livestream ab 19 Uhr hier ansehen

Das neue Call of Duty WWII wird im Zweiten Weltkrieg spielen und 2017 erscheinen. Mehr wissen wir noch nicht zum neuesten Ableger der CoD-Reihe von Activision.

Entwickler Sledgehammer Games wird zusammen mit dem Publisher am Mittwoch, dem 26. April 2017, um 19 Uhr auf dieser Seite einen Premieren-Livestream starten und weitere Infos bekannt gegeben.

In dem Live-Stream wird es womöglich um die Singleplayer-Kampagne von Call of Duty WWII gehen. Auch ein erstes Gameplay-Video ist möglich. Ob der Multiplayer-Modus des kommenden CoD enthüllt wird, ist aber unbekannt. In der Vergangenheit wurde dieser erst kurz vor dem Release-Termin im Herbst gezeigt.

Call of Duty WWII Enthüllung im Live-Stream

Wann? Am 26. April 2017 ab 19 Uhr

Wo? Hier und auf Twitch sowie auf YouTube und anderen Kanälen. Mehr Details werden bald genannt.

Was? Activision und Sledgehammer Games präsentieren das neue Call of Duty WWII.

Mehr News und Videos zum Call of Duty 14 oder Call of Duty 2017 findet live während des Premieren-Streams bei uns.

Infos zu Call of Duty WW2