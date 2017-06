Während Sonys E3-Pressekonferenz wurde ein neuer Cinematic-Trailer zu dem kommenden Multiplayer-Shooter Call of Duty: WW2 gezeigt. Der Titel entsteht bei Entwickler Sledgehammer Games und erscheint am 03. November 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One.

Infos zu Call of Duty WW2

