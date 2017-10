Call of Duty WW2 - Live-Action-Trailer zeigt Zusammenführung des Squads

Am 03. November 2017 erscheint der Weltkriegs-Shooter Call of Duty: WW2 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One. Nun hat der verantwortliche Publisher Activision gleich mehrere neue Live-Action-Trailer veröffentlicht, die auf die baldige Veröffentlichung aufmerksam machen sollen.

Live-Action-Trailer zeigt Zusammenführung des Squads

Darin geht es allerdings weniger patriotische zur Sache, sondern eher lustig. Dabei dreht sich alles um eine alte Truppe von Spielern, die sich nach vielen Jahren wieder zusammenfinden, um gemeinsam Call of Duty: WW2 zu spielen. Jeder der ehemaligen Squad-Mitglieder steht mittlerweile mit beiden Beinen im Berufsleben oder hat mit den Herausforderungen des Erwachsenen-Lebens zu kämpfen.

Insgesamt gibt es drei Versionen des Videos, die für jeweils unterschiedliche Regionen ausgelegt sind.

Infos zu Call of Duty WW2

