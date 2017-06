Call of Duty WW2 - Call of Duty ist tot - oder?

Call of Duty ist tot: Das ist die gängige Meinung vieler Shooter-Spieler, die seit Titeln wie Modern Warfare 2 oder Black Ops 3 keinen CoD-Teil angefasst haben. Doch wie sieht es mit dem Call of Duty 2017 aus? Spielt es im Zweiten Weltkrieg und wird das die Spiele-Reihe retten? Und wie steht es wirklich um Call of Duty im Gegensatz zu Battlefield 1 oder Overwatch? Bei Talking Games reden wir unter anderem mit Ranzratte1337 über die Zukunft von CoD!

Infos zu Call of Duty WW2