Call of Duty WW2 - Blitzkrieg-Event mit vielen neuen Inhalten gestartet

Im Rahmen des neuen Community-Events zu Call of Duty: WW2 namens "Blitzkrieg", das noch bis zum 8. Mai 2018 läuft, haben Activision und Sledgehammer Games neue Waffen, den Ground War-Modus, neue Ausrüstung, doppelte XP sowie das Hauptquartier als neue Map im Gepäck.

"Der Feind klopft an die Tür, also hat das Kommando neue Befehle erteilt: Versammelt eure Truppe, trefft die Frontlinien und verdient euch zusätzliche Belohnungen für eure Bemühungen. Captain Butcher ist zurück, um zu helfen. Er hat sechs brandneue Waffen, um sie in den Feuergefechten von Ground War zu benutzen, einem neuen, größeren 9-gegen-9 Spielmodus. Die Kämpfe haben sogar das Hauptquartier erreicht - ab dem 17. April ist das Hauptquartier eine frei spielbare Karte für Prop Hunt und Gun Game", so die offizielle Beschreibung.