Call of Duty WW2 - Behind-the-Scenes-Video mit Lara Trautmann und Dennis Schmidt-Foss

Die Verantwortlichen hinter dem aktuellen Ableger der erfolgreichen Shooter-Serie Call of Duty: WW2 haben ein neues Behind-the-Scenes-Video veröffentlicht, dass sich um die deutsche Synchronisation des Titels dreht.

Dennis Schmidt-Foss, die deutsche Stimme von Ryan Reynolds, spricht Sergean Pierson, während Lara Trautmann der französischen Widerstandskämpferin Rousseau ihre Stimme leiht. Die beiden gewähren einen kleinen Blick hinter die Kulissen und sprechen über ihre Rolle und den vertonten Charakter.

Call of Duty: WW2 ist am 03. November 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erschienen.

Infos zu Call of Duty WW2

