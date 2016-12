Die Einzelspieler-Kampagne von Call of Duty: Infinite Warfare soll einige Neuerungen im Gegensatz zu den CoD-Vorgängern bieten. Demnach arbeiteten Activision und Infinity Ward vor allem an dem Setting, das nun erstmals im Weltall spielt und nicht mehr auf dem Planeten Erde. Was die Story des Shooters sonst noch zu bieten hat, wird in diesem Trailer vorgestellt.

In der offiziellen Video-Beschreibung zum Story-Trailer von Call of Duty: Infinite Warfare heißt es: "Nach einem koordiniertem Überraschungsangriff auf UNSA-Streitkräfte in Genf und dem Mond-Portalhafen muss Lt. Nick Reyes das Kommando über die Retribution, eines der letzten verbleibenden Kriegsschiffe, übernehmen. In einer Zeit unvorstellbarer Not ist es Reyes Aufgabe, seine treue Crew von SCAR-Agenten gegen die gnadenlose Settlement Defense Front zu führen. Ihm gegenüber steht Admiral Salen Kotch (gespielt von Kit Harington)."

Infos zu Call of Duty: Infinite Warfare