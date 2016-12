Zu Call of Duty Infinite Warfare ist ein Post-Launch-Trailer erschienen, der die guten Wertungen aus den Tests zum Shooter zusammenfasst. Im Review-Trailer des neuesten Call of Duty von Activision und Infinity Ward sind unter anderem Test-Berichte von Videospiel-Magazinen wie New York Daily News oder Impulse Gamer mit dabei, die jeweils 100/100 Punkten vergaben.

Infos zu Call of Duty: Infinite Warfare