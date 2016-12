Activision und Infinity Ward stellen in diesem Video den Multiplayer-Modus von Call of Duty: Infinite Warfare genauer vor. Unter anderem geht es darum, wie schnell welche Waffen freigeschaltet werden können, auf welchen Mehrspieler-Maps die virtuellen Soldaten spielen und was es in Call of Duty: Infinite Warfare für Neuerungen gibt.

"Call of Duty®: Infinite Warfares Multiplayer liefert die bislang anpassbarste Mehrspielererfahrung mit Combat Rigs, neuem Hightech-Equipment, der Möglichkeit Hunderte Prototyp-Waffen zu bauen und noch viel mehr. Schau selbst, was du am 4. November erwarten darfst. Bestelle eine beliebige Edition von Infinite Warfare vor und erhalte Zugang zur Multiplayer-Beta – am 14. Oktober 2016 zuerst auf PS4 erhältlich", heißt es in der offiziellen Video-Beschreibung.

Infos zu Call of Duty: Infinite Warfare