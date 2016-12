Der Multiplayer-Modus von Call of Duty: Infinite Warfare wurde auf der COD XP von Publisher Activision und Entwickler Infinity Ward enthüllt. Mit diesem Video präsentierten die Macher des erfolgreichen Action-Shooters den neuen Mehrspieler und zeigten erstmals Gameplay-Szenen der Maps und Waffen.

Einen Überblick zum Multiplayer-Modus in Call of Duty: Infinite Warfare gibt es in einem neueren Video zu sehen.

Infos zu Call of Duty: Infinite Warfare