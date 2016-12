Wie spielt sich Call of Duty: Infinite Warfare? Sieht Call of Duty: Modern Warfare als HD-Remastered wirklich so gut aus und was gibt es zum neu angekündigten Zombie-Modus noch alles zu sagen? Wir haben uns die neuen Titel von Activision und Infinity Ward für euch auf der gamescom 2016 angesehen und reden im PlayNationTV-Video über die Neuheiten.

Call of Duty: Infinite Warfare erscheint zusammen mit Call of Duty: Modern Warfare Remastered als Paket am 4. November 2016 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Der Release-Termin wurde in einem früheren Trailer zum Action-Shooter angekündigt.

Infos zu Call of Duty: Infinite Warfare