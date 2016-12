Der neue Live-Action-Trailer zu dem Ego-Shooter Call of Duty: Infinite Warfare steht ganz unter dem Motto: 'Ist die Welt verrückt geworden? Jetzt reichts, fliegen wir ins All!' Dabei werden gewöhnliche Spieler in den Vordergrund gerückt und innerhalb aufwändiger VFX-Szenen tatsächlich ins All geschickt, um gegen zahlreiche Feinde zu kämpfen.

Der rund 90-sekündige Trailer ist sehr aufwändig produziert und kann sich durchaus sehen lassen. Bei Call of Duty-Fans dürfte das Video gut ankommen und die Wartezeit bis zum offiziellen Release-Termin am 04. November 2016 zumindest ein wenig verkürzen.

Infos zu Call of Duty: Infinite Warfare