Call of Duty: Black Ops 4 - Offizieller Multiplayer-Trailer - Kämpfe unter Wasser möglich, zahlreiche neue Modi

Im Rahmen der heutigen Vorstellung von Call of Duty: Black Ops 4 innerhalb eines Livestreams haben die Verantwortlichen den ersten Multiplayer-Trailer zu dem kommenden Shooter gezeigt. Innerhalb verschiedener Gameplay-Szenen bekommen wir darin zahlreiche neue Gadget präsentiert, die genutzt werden können, während ihr eure Waffe nutzt.

Außerdem sind innerhalb einer Szene Kämpfe unter Wasser zu sehen. Bislang konnte in keinem vorherigen Call of Duty-Ableger im Wasser gegen andere Spieler gekämpft werden. Alle Informationen zu Call of Duty: Black Ops 4 findet ihr auf PlayNation.de

Call of Duty: Black Ops 4 erscheint am 12. Oktober 2018 für PS4, Xbox One, PC.

