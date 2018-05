Call of Duty: Black Ops 4 - Battle Royale-Modus Blackout offiziell vorgestellt

Es wurde bereits vermutet, nun ist es offiziell: Call of Duty: Black Ops 4 wird neben einem Zombie-Modus außerdem einen eigenen Battle-Royale-Modus namens Blackout spendiert bekommen.

Call of Duty: Black Ops 4 erscheint am 12. Oktober 2018 für PS4, Xbox One sowie PC.

