Die Entwickler bei Activision haben einen neuen Trailer zum Launch von Modern Warfare Remastered veröffentlicht. Hier sehen wir in beeindruckender Weise, wie sie die Kampagne aufgemöbelt haben. Vereinzelte Einblicke in diverse Missionen sind im Teaser-Trailer zusammengeschnitten. Leider gibt es hier noch kein Multiplayer-Material. Auf der diesjährigen Call of Duty XP war dies jedoch der Fall und so kann dies an entsprechender Stelle nachgeholt werden.

Video: Call of Duty XP Global Briefing!

Infos zu Call of Duty 4: Modern Warfare