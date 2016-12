Entwickler Splendy Interactive und Wales Interactive veröffentlichten nun den Launch-Trailer zu The Bunker. Der Live-Action-Thriller erzählt die Geschichte von John, welcher nach einer nuklearen Katastrophe, die ganz England auslöschte, in einem Bunker der Regierung aufwächst. Als letzter Überlebender muss er sich nun den Geheimnissen seines Zuhauses stellen und darf sich dabei nicht von seinen unterdrückten Erinnerungen aufhalten lassen, wenn er überleben will.

Das Besonderes hierbei: The Bunker besteht ausschließlich aus interaktiven Filmsequenzen, welche eine realistische Atmosphäre vermitteln sollen und von Schauspielern wie Adam Brown (wurde als Hobbit Ori bekannt) und Sarah Greene (wirkte an Penny Dreadful und Assassin's Creed 3 mit) umgesetzt werden.

Alle Infos rund um den kommenden Live-Action-Titel

Der Live-Action-Thriller erscheint am 20. September 2016 für PC und PlayStation 4. Xbox One-Besitzer müssen sich noch bis zum 23. September gedulden. Wir haben euch die Hintergrundgeschichte von The Bunker bereits näher vorgestellt und alle weiteren Informationen wie gewohnt auf unserer Themenseite zusammengefasst.

