BlazBlue: Cross Tag Battle - Weitere Charaktere für das Crossover vorgestellt

Crossover sind im Moment angesagt, ganz besonders im Bereich der Prügelspiele. Mit BlazBlue: Cross Tag Battle wird Entwickler und Publisher Arc System Works nächstes Jahr einen weiteren Vertreter dieser Zunft ins Rennen schicken. In Cross Tag Battle kommen natürlich nicht nur Fighter aus BlazBlue, sondern auch aus anderen Franchises vor, nämlich aus Persona 4 Arena, Under Night In-Birth und der Webserie RWBY. Ähnlich Konkurrenten wie Marvel vs. Capcom: Infinite und Tekken Tag Tournament 2 wählt ihr ein Team aus zwei Charakteren aus, die sich dann im Kampf austauschen lassen, dadurch werden zahlreiche verschiedene Combos möglich.

PS4, Nintendo Switch und PC werden 2018 bedient

Diese Woche ist ein neuer Trailer veröffentlicht worden, in dem drei neue Charaktere aus dem Roster enthüllt wurden: Rachel Alucard und Hazama aus BlazBlue sowie Weiss Schnee aus RWBY. Bis zum Release dürfte man noch mit weiteren Bestätigungen rechnen, bei Arc System Works ist zurzeit ebenfalls Dragon Ball FighterZ in Entwicklung. BlazBlue: Cross Tag Battle erscheint 2018 für PlayStation 4, Switch und Steam.

Infos zu BlazBlue: Cross Tag Battle