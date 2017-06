Blackwood Crossing - Launch-Trailer zum heutigen Release

PaperSeven veröffentlichte nun einen Launch-Trailer zu Blackwood Crossing, in dem wir erneut auf die Geschwister Finn und Scarlett treffen. Für die Waisenkinder wird eine gewöhnliche Zugfahrt zu einem magischen Abenteuer rund um Liebe, Verlust und das Erwachsenwerden.

Blackwood Crossing ist seit gestern für PlayStation 4 erhältlich und erscheint heute für PC und Xbox One. Es ist das erste eigene PC- und Konsolenspiel von PaperSeven, einem unabhängigen Studio mit Sitz in Brighton, England. Das Team setzt sich aus ehemaligen Entwicklern von Disneys Black Rock Studio und Oliver Reid-Smith, dem Autor von The Room, zusammen und hofft, euch mit dem magischen Adventure verzaubern zu können.

