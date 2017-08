Black Mirror - THQ Nordic kündigt Horror-Adventure an

Innerhalb einer aktuellen Pressemitteilung hat Publisher THQ Nordic ein neues Projekt vorgestellt, das auf den Namen Black Mirror hört und bei dem es sich um ein Gothic-Horror-Adventure handelt, das am 28. November 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erscheinen wird.

Als Entwickler zeichnet sich das Bremer Studio King Art Games verantwortlich, das vor allem für "The Book of Unwritten Tales", "Die Zwerge", oder "The Raven" zuständig war.

Infos zu Black Mirror

