Black Mirror (Netflix) - Offizieller Trailer zur vierten Staffel

Ab sofort steht der finale Trailer zu der vierten Staffel der skurrilen Serie Black Mirror bereit. Sonderlich lange müsst ihr euch nicht mehr gedulden. Am 29. Dezember 2017 geht die Serie bei Netflix mit sechs neuen Folgen in die vierte Season.

Jede einzelne Folge von Black Mirror erzählt dabei eine eigenständige, außergewöhnlich erzählte Geschichte über die Bedeutung von Technik in unserem leben - und der Angst vor ihr. Selbstverständlich ist noch geheim, was in der vierten Staffel passieren wird - allerdings verrät der Trailer schon einige Details.