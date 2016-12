Mit der BioShock Collection werden BioShock, BioShock 2 und BioShock Infinite komplett überarbeitet veröffentlicht. Nun zeigte 2K Games diesen Grafik-Vergleich zwischen dem kommenden HD-Remaster für die PlayStation 4, Xbox One sowie dem PC und der Original-Fassung aus den Jahre zurückliegenden Releases.

BioShock Collection im Grafik-Vergleich

"Rapture und Columbia strahlen in nie dagewesenem Glanz! Erlebt die komplett überarbeitete Erföffnungssequenz von BioShock und seht, wie eure Lieblingsplätze in BioShock: The Collection für die aktuellen Konsolen verbessert wurden", heißt es in der offiziellen Video-Beschreibung zum Trailer.

"Kehrt zurück in die Tiefen Raptures, fliegt durch Columbia und erlebt eine noch nie gezeigte Videoreihe mit dem Kommentar von Ken Levine. Alle drei BioShock Spiele, komplett mit allen Single-Player DLCs, wurden für die aktuelle Konsolengeneration komplett überarbeitet. BioShock: The Collection erscheint am 16. September 2016 für Xbox One, Playstation 4 und PC."

Infos zu BioShock

