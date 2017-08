Beyond Good & Evil 2 - Entwickler mit Vergleich zum ersten Teil

Die Entwickler von Ubisoft Montpellier erzählen in diesem Developer-Video etwas über das lang erwartete Beyond Good & Evil 2. Dabei gehen sie unter anderem auf den ersten Teil ein und wie der Vorgänger den neuen Ableger beeinflussen wird.

"Erfahre mehr über die Vision und das Ubisoft Montpellier Team, das hinter Beyond Good and Evil 2 steckt, und entdecke unser Space Monkey Program - unserer Entwicklerinitiative für die Community", heißt es in der offiziellen Video-Beschreibung von Ubisoft.

Infos zu Beyond Good & Evil 2

