Better Call Saul - Die Rückkehr eines Breaking Bad-Bösewichtes

Lange müssen sich Fans von Better Call Saul nicht mehr gedulden, denn die 3. Staffel startet bereits am 10. April 2017 mit den altbekannten Charakteren rund um den verschlagenen Anwalt Jimmy McGill aka Saul Goodman durch.

Jetzt wurde bekannt, dass auch ein gewisser Bösewicht aus Breaking Bad eine Rolle in der kommenden Staffel einnehmen wird: Gustavo Fring (Giancarlo Esposito), der bis zum Hals in dem Handel mit bewusstseinsverändernden Stoffen steckt. Da Better Call Saul (zumindest derzeit noch) zeitlich vor Breaking Bad spielt, soll der gute Mann allerdings noch etwas grün hinter den Ohren sein und dementsprechend deutlich vorsichtiger agieren als wir es von ihm gewohnt sind.

Was wir sonst noch wissen, sagen euch Dennis und Ben in der heutigen Folge der Entertainment-News.

Infos zu Better Call Saul

