Beat Saber - Neues Gameplay aus dem VR-Rhythmusspiel

Das VR-Rhythmusspiel Beat Saber dürfte eines der beeindruckendsten und schwierigsten seiner Sorte sein. Nun wurde brandneues Gameplay veröffentlicht, das ziemlich deutlich demonstriert, wie anspruchsvoll der Titel wirklich ist.

Ihr wisst noch nicht, was Beat Saber ist? Hier die offizielle Produktbeschreibung:

„Beat Saber ist ein einzigartiges VR-Rhythmusspiel, bei dem es darum geht, die Beats (dargestellt durch kleine Würfel) so zu zerschneiden, wie sie auf dich zukommen. Jeder Schlag zeigt an, welches Schwert du verwenden und in welche Richtung du schlagen musst. Die gesamte Musik ist so komponiert, dass sie perfekt zu den handgemachten Leveln passt. Unser Ziel ist es, dass die Spieler fast tanzen, während sie die Würfel schneiden und Hindernisse umgehen. Jeder Schnitt wird durch großartige Klang- und visuelle Effekte unterstützt, um den Rhythmus zu betonen.“