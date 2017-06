Battlegrounds - Diese Taktik hätte nicht funktionieren dürfen

Da Playerunknown's Battlegrounds noch in Early Access und damit in der vollen Entwicklung ist, gibt es noch reichlich Bugs und Feinheiten, die optimiert werden müssen. So können Gegner beispielsweise schlechter gesehen werden, wenn die Grafik-Einstellungen auf Ultra gestellt werden. Das ist nicht nur hinderlich, wenn gegnerische Spieler weit weg sind, sondern sich auch hinter Wänden oder eben einem Auto verstecken.

In dem obigen Ausschnitt aus einem Twitch-Stream aus Playerunknown's Battlegrounds wird gezeigt, wie ein Team aus vier Leuten in einem umgekippten Auto bleiben und ein Spieler von außerhalb sie gar nicht erst erkennt. Danach rennen steigen sie aus - und es sieht so aus, als wären sie plötzlich aufgetaucht. Der Gegner wird natürlich ausgeschaltet.

