Battlefield 1 - Die Waffen von They Shall Not Pass im Überblick

Im März werden Publisher Electronic Arts und Entwickler DICE die erste Erweiterung zu dem Mehrspieler-Shooter Battlefield 1 veröffentlichen. Unter anderem dürfen sich Spieler auf vier neue Mehrspielerkarten sowie einen neuen Behemoth freuen.

Der Battlefield-Experte "Westie" hat innerhalb eines aktuellen Videos nun die neuen Waffen der kommenden Erweiterung "They Shall Not Pass" unter die Lupe genommen. Darin nennt er interessante Details, Statistiken sowie Freischaltbedingungen. Allerdings sei dazu erwähnt, dass die Daten aus der aktuellen Version der CTE (Community Test Environment) stammen. Es kann also durchaus sein, dass sich diese bis zur offiziellen Veröffentlichung der Erweiterung noch verändern werden.

They Shall Not Pass erscheint im März 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One. Einen genauen Release-Termin gibt es bisher noch nicht. Besitzer eines Premium Pass für Battlefield 1 dürfen sich bereit zwei Wochen früher auf die neuen Schlachtfelder begeben und die neuen Inhalte ausprobieren.

Infos zu Battlefield 1

