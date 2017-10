Battlefield 1 - Turning Tides: Maps und Waffen im Gameplay

Das kommende DLC für Battlefield 1 heißt Turning Tides und wird Seeschlachten in den Ersten-Weltkriegs-Shooter von DICE und Electronic Arts bringen. Ausgewählte YouTuber und Streamer haben nun Zugriff auf die zukünftigen Maps und Waffen erhalten.

In diesem Video präsentiert BF1-YouTuber Jackfrags zwei neue Karten aus der Turning Tides-Erweiterung und stellt die neuen Waffen und Ausrüstungsteile vor. Das Gameplay ist als von EA bezahlt gekennzeichnet, daher handelt es sich um Werbung für den DLC.

Mehr zu Battlefield 1 Turning Tides erfahrt ihr in unserer News:

Im September bekommen alle Battlefield 1-Spieler neues Futter in Form des DLCs "In the Name of the Tsar" geboten. Nun kann bereits ein erster Blick auf eine der neuen Karten namens ...