Im Rahmen der E3 2017 hat Publisher Electronic Arts erste Bilder sowie einen Teaser-Trailer zu der kommenden Battlefield 1-Erweiterung "In the Name of the Tsar". Der DLC wird unter anderem sechs neue Karten sowie die russische Armee in den Multiplayer-Shooter integrieren.

