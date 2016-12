In Battlefield 1 treiben sich schon die ersten Hacker herum. Wie die aktuellen Cheats in Battlefield 1 aussehen, zeigt dieses Video von den Kollegen der "PC Gamer". Der Redakteur protokolliert mit dem YouTube-Video die Todes-Szenen, in denen er wegen eines Cheats gestorben ist.

Mehr zu den ersten Cheats in Battlefield 1 haben wir in unserer News-Story für euch!

Infos zu Battlefield 1

Battlefield 1 - Das pure Release-Chaos In der heutigen Ausgabe der News wundern wir uns über den teilweise verwirrenden Release von Battlefield 1, denn theoretisch findet der an drei unterschiedlichen Tagen statt. Außerdem ...