Der Action-Shooter Battlefield 1 bekommt bald ein neues Update spendiert. Im neuen Trailer ist die Karte "Giant's Shadow" zu sehen, die fortan ins Spiel implementiert wird. Der Name der Karte lehnt sich an den abgestürzten Zeppelin an, der auf der Karte umher liegt.

Außerdem bekommen wir es scheinbar mit einer neuartigen Waffe zu tun. Eine Waffe die aussieht wie ein Granatenwerfer in Armbrustform. Die neuen Inhalte erscheinen am 20. Dezember 2016. MIt Premium-Zugängen erhaltet ihr bereits am 13. Dezember Zugriff auf die neuen Inhalte.

Infos zu Battlefield 1

