Battlefield 1 - Neue Multiplayer-Karte Albion im Gameplay-Video

Im September bekommen alle Battlefield 1-Spieler neues Futter in Form des DLCs "In the Name of the Tsar" geboten. Nun kann bereits ein erster Blick auf eine der neuen Karten namens "Albion" geworfen werden. Diese recht große Karte wurde auf dem Test-Server zur Verfügung gestellt. Ein entsprechendes Gameplay-Video, das von dem YouTuber Westie kommentiert worden ist, vermittelt euch einen guten ersten Eindruck.

Bereits gestern kam das Gerücht auf, dass am 22. August 2017 eine Komplettfassung von Battlefield 1 erscheinen soll. Diese trägt den Namen "Battlefield 1 Revolution" und beinhaltet neben dem Hauptspiel alle vier Erweiterungen und noch weitere nicht näher benannte Inhalte.

