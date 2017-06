Battlefield 1 - Map in der Nacht: Nivelle Nights Gameplay

In Battlefield 1 ist die neue Map Nivelle Nights spielbar. Besonders an ihr ist die Tageszeit: Die Runden auf der Multiplayer-Karte des DICE-Shooters werden in der Nacht gespielt. Nur virtuell versteht sich, auch am Tage können wir in Nivelle Nights auf verschiedenen Spiel-Modi in den Kampf ziehen.

Battlefield 1 Gameplay aus Nivelle Nights

Dieses Gameplay-Video zeigt erste Spielszenen aus Battlefield 1s neuer Karte Nivelle Nights. Aufgenommen und veröffentlicht wurde es von dem Battlefield-YouTuber jackfrags.

Nivelle Nights ist ab sofort auf dem Testserver von Battlefield 1, dem sogenannten CTE-Server, spielbar.

Infos zu Battlefield 1

