Batman - The Telltale Series - Pressestimmen im Accolades-Trailer

Was sagt eigentlich die Presse zu Batman - The Telltale Series? Im Accolades-Trailer zeigt uns Telltale Games genau das und ermöglicht uns außerdem einen kleinen Rückblick auf die nun abgeschlossene erste Staffel des entscheidungsbasierten Games.

Achtung Spoiler: Wer Design, Gameplay und Story der Macher durch Spiele wie The Walking Dead, The Wolf Among Us, Game of Thrones und viele weitere Titel bereits lieben gelernt hat, die Geschichte rund um Bruce Wayne aka Batman allerdings noch nicht durchgespielt hat, sollte sich das Ansehen des Videos vielleicht zweimal überlegen.

Mit 'City of Light' erschien kürzlich das Finale der ersten Staffel. Dieses kam ziemlich gut an und lässt Fans der menschlichen Fledermaus bereits lauthals nach einer Fortsetzung verlangen. Wie hat euch die Zuspitzung des Dramas rund um die Familie Wayne gefallen? Sagt es uns durch eine Bewertung auf der Themenseite und lasst so andere Spieler wissen, ob sich ein Kauf lohnt!

Infos zu Batman - The Telltale Series