Entwickler Telltale Games hat den Launch-Trailer zu der dritten Episode 'New World Order' des Adventures Batman: The Telltale Series veröffentlicht. Innerhalb des anderthalbminütigen Videos erklärt euch das Team, was euch in der mittlerweile dritten Episode erwartet.

Wie gewohnt bekommt ihr es dabei in der Haut von Bruce Wayne mit allerlei bekannten Verbrechern aus dem Batman-Universum zu tun. Neben hochwertig vertonten Gesprächen zwischen den Charakteren erwarten euch erneut spannende Kämpfe zwischen Batman und seinen Widersachern. Nach aktuellem Stand erscheint die dritte Episode am heutigen 25. Oktober 2016.

Infos zu Batman - The Telltale Series