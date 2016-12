Das episodisch erzählte Adventure Batman: The Telltale Series von Entwickler Telltale Games erhält schon bald seine zweite Episode. Innerhalb eines neuen Gameplay-Trailers zeigen euch die Verantwortlichen zahlreiche neue Spielszenen. Außerdem erfahrt ihr, was euch storytechnisch in 'Children of Arkham' erwarten wird.

Nach aktuellem Stand erscheint die zweite Episode am 20. September 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

