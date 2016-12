Wie entsteht eigentlich eine Episode zu dem Adventure Batman: The Telltale Series? Innerhalb eines Making of-Videos sprechen die Charaktere Troy Baker (Wayne/Batman), Laura Bailey (Selina Kyle/Catwoman) sowie Travis Willingham (Harvey Dent) über ihre Rollen. Unter anderem berichtet Bailey, wie es sich anfühlt, dass bereits so viele andere Frauen die Rolle der Catwoman gespielt haben. Außerdem zeigt euch das Entwicklerteam, wie die Synchronstimmen der einzelnen Charaktere aufgenommen werden.

Batman: The Telltale Series: Episdoe 2: Children of Arkham ist ab sofort für PC/Mac, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar.

Infos zu Batman - The Telltale Series