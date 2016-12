Mit Batman: Return to Arkham finden Batman: Arkham Asylum und Batman: Arkham City ihren Weg auf PlayStation 4 und Xbox One. In einem Video hat man nun die Fassungen für PlayStation 3 und PlayStation 4 mit knapp fünf Minuten Gameplay-Material gegenüber gestellt, damit ihr die Unterschiede genau erkennen könnt. Batman: Return to Arkham erscheint am 20. Oktober für PlayStation 4 und Xbox One.

Infos zu Batman: Return to Arkham