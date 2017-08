Schon bald geht die erste Episode von Batman: The Enemy Within online. Kurz bevor wir uns in 'The Enigma' aber mehr als zwei Stunden lang mit allerlei Bösewichten herumschlagen müssen, veröffentlichte Telltale Games nun den offiziellen Trailer zur zweiten Batman-Staffel.

Der Staffelauftakt erscheint am 08. August 2017 als Download-Version für Android, iOS, Mac, PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Infos zu Batman: The Enemy Within

