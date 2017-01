Astroneer von System Era ist zurzeit eines der beliebtesten Spiele auf Steam und erfreut sich ebenfalls auf der Xbox One großer Popularität. In dem Indie-Game erkunden wir einen fremden Planeten und können zusammen mit Freunden über einen Online-Multiplayer verschiedene Gebäude bauen oder Ressourcen finden.

Kritische Spieler und böse Zungen behaupten, Astroneer ist in etwa so wie No Man's Sky ursprünglich angekündigt wurde. Das Adventure feierte mit diesem Trailer seinen Release auf Steam über Early Access. Astroneer wurde vom Entwickler und Publisher System Era aber auch als Xbox One Game Preview veröffentlicht.

Infos zu Astroneer