Assassin's Creed: Origins - Das Roman Centurion Pack im Videoüberblick

Ab sofort steht in Assassin's Creed: Origins ein neuer DLC für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One zur Verfügung, der auf den Namen "Roman Centurion Pack" hört. Wie der Titel bereits erahnen lässt, verwandelt der DLC Protagonist Bayek von Siwa in einen römischen Zenturio.

Assassin's Creed Origins spielt im alten Ägypten, einem der rätselhaftesten Orte der Geschichte, zu einer Zeit, die über das Schicksal von Zivilisationen entscheiden wird. Die Spieler übernehmen die Rolle von Bayek, einem Hüter Ägyptens, dessen persönliche Geschichte zur Gründung der Assassinen-Bruderschaft führen wird. Die Spieler tauchen in eine lebendige und systemische offene Welt ein. Sie lüften die Geheimnisse der grossen Pyramiden, vergessenen Mythen, der letzten Pharaonen und, eingraviert als lange verschollene Hieroglyphen - die Entstehungsgeschichte der Assassinen-Bruderschaft," so Ubisoft.

Infos zu Assassin's Creed: Origins

