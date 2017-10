Assassin's Creed: Origins - Orden der Ältesten: Antagonisten im Trailer vorgestellt

Nun scheint der französische Spielehersteller Ubisoft offiziell in die Werbeoffensive überzugehen: Im neuesten Trailer zu Assassin’s Creed: Origins werden die offensichtlichen Antagonisten des Ablegers im "Orden der Ältesten"-Trailer vorgestellt. In diesem Atemzug lässt man es sich natürlich nicht nehmen erneut unter Beweis zu stellen, dass man in der Lage ist, beeindruckende Trailer zu kreieren.

Rein inhaltlich schließt der Trailer den Kreis zum „Game of Power“-Trailer, der im Rahmen der Gamescom veröffentlicht wurde. Der Erzähler hatte in diesem bereits angedeutet, dass der Kindkönig Ptolemaios - und Bruder von Kleopatra - nur „eine Marionette“ sei, und das dessen Strippenzieher noch unbekannt in den Schatten verweilen – nun haben wir die Antwort.

Infos zu Assassin's Creed: Origins

